Mare Fuori | addio Naditza | ecco il dettaglio che notano tutti i fan di Valentina Romani

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 5 maggio 2023), l'attricenon ci sarà nella prossima stagione? L'indizio social che spiazza i fane senza ombra di dubbio una delle serie di grandissimo successo. I numeri di ascolti registrato in un solo grazie allo share, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay, sono veramente incredibili ed una vera soddisfazione per il palinsesto nazionale. Gli attori già dalla seconda stagione avevano ricevuto tantissimi ingaggi, tra questi ancheche, esattamente come spiega il registra Ivan Silvestrini, abbiamo visto pochissimo nella terza stagione proprio perché ero impegnata su altri set cinematografici. Finalmente sono iniziate le riprese della quarta stagione, ma sempre per quanto rivela il registra, ci sarà ...