Mare Fuori 4 | data d’uscita e anticipazioni sulla prossima stagione

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 5 maggio 2023) Rinnovata per una quarta; ecco tutto quello che c’è da sapereuscita di4. serie tv made in Italy targata Rai di successo, diretta da Ivan Silvestrini Tutto pronto per ladi4, la serie tv italiana di successo targata Rai. Sotto la regia accurata di Ivan Silvestrini; ha fin da subito catturato il clamore e il calore del pubblico italiano, spiccando per la sensibilità dei tempi portati alla luce e la bravure dei giovani attori interpreti. Difatti, dopo l’annuncio ufficiale dell’inizio delle riprese di4 (previste per questo mese di maggio); i fan sono sempre più in trepidante attesa di sapere alcuni dettagli e novità, sul ...