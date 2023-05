Mare Caos | il nuovo singolo di Paola & Chiara | ecco testo e significato

(Di venerdì 5 maggio 2023) Pronte a trascinarci in pista regalandoci un maggio che sa di live e novità,annunciano oggi il(Columbia Records/Sony Music Italy). In radio e in digitale da venerdì 5 maggio, il brano anticipa PER SEMPRE, ilprogetto discografico delle sorelle Iezzi fuori il 12 maggio e già disponibile in pre-order e pre-save. L’incontenibile entusiasmo dei fan per la release delalbum ha portato l’iconico duo ad annunciare, indizio dopo indizio, la tracklist ufficiale di PER SEMPRE, da oggi completamente svelata! PER SEMPRE – TRACKLIST Festival feat. Elodie – Prod. ITACA– Prod. ITACA HEY! feat. Jovanotti – Prod. Max Kle1nz ...

Pronte a trascinarci in pista, regalandoci un maggio che sa di live e novità, Paola & Chiara annunciano oggi il nuovo singolo. In radio e in digitale da venerdì 5 maggio , il brano anticipa ' PER SEMPRE' , il nuovo progetto discografico delle sorelle Iezzi fuori il 12 maggio e già disponibile in pre - order e pre -......consente a Tenerife di vantare una ricchezza di spazi naturali che vanno dal livello delai ... La Graciosa: angolo di paradiso in terra Lontano daldella quotidianità, lontano dalla frenesia ...Il Centro, immerso nel verde e nella pace di una pineta secolare a pochi passi daldi Riccione, riapre lunedì 8 maggio. Un inizio di stagione con tutti i servizi al completo. ...gang semina il...

Paola & Chiara, il nuovo tormentone estivo è Mare Caos Sky Tg24

Pronte a trascinarci in pista, regalandoci un maggio che sa di live e novità, Paola & Chiara annunciano oggi il nuovo singolo MARE CAOS . In radio e in digitale da venerdì 5 maggio, il brano anticipa ...Da venerdì 5 maggio su Sky e Now tornano le vicende del family drama firmato dal regista romano che qui racconta i nuovi sviluppi della storia dei Restuccia ...