Marcella Orsatti | Mindfulness e Musica | il Bestseller su come gestire l’ansia da palcoscenico

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Milano, 05.05.2023 – Nel mondo dello spettacolo esistono due categorie di artisti: quelli che non sono in grado diefficacementedae quelli che riescono ad esprimere al massimo il proprio talento in maniera assolutamente tranquilla e naturale. Il segreto di quest’ultimi? Sta nella. Per tutti i cantanti, i musicisti, i ballerini e gli attori che desiderano dominare efficacementedama non sannofare, esce oggi il libro di. Un Supporto Per Cantanti, Musicisti, Ballerini, Attori E Non Solo PerLo Stress Da” (Bruno Editore). Al suo interno, ...