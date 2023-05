Mangia fiori velenosi e muore dopo due giorni di agonia | tragedia a Lecco

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sono ancora in corso accertamenti sulle cause della morte di un 56enne di Calolziocorte (), Stefano Bonacina, esperto di piante selvatiche officinali, deceduto in seguito a un maloreaverto alcune erbe raccolte nel bosco. È molto probabile che ad ucciderlo sia stata un’intossicazione alimentare: iche hato sarebbero, li avrebbe scambiati per il tarassaco, che invece è commestibile. L’uomo è mortoduedi: ha avuto un forte malessere, con nausea e dolori allo stomaco,aver consumato le erbe cotte insieme ad alcune verdure. È stato ricoverato in ospedale a Merate, poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva, dove le sue condizioni sono peggiorate fino alla ...

Un uomo di Lecco, fra l'altro appassionato di botanica, ha mangiato per errore dei fiori velenosi scambiandoli per tarassaco. L'uomo è morto dopo qualche giorno ...Stefano Bonacina, esperto di piante selvatiche officinali originario di Lecco, è morto dopo aver ingerito accidentalmente erbe velenose.