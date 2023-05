Manfredi | Per Napoli un risveglio bellissimo

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Agenzia Vista), 05 maggio 2023 "È stato un. Ho dormito pochissimo stanotte, ma è stata una grande festa con una grandissima partecipazione popolare, tantissime famiglie e tanti bambini. È un momento di grande gioia collettiva che c'è stata a, ma debbo dire in tante città italiane e del mondo", le parole del sindaco di, Gaetano, dopo la vittoria dello scudetto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La vittima è un pluripregiudicato ed è stato utilizzato il momento di confusione della festail regolamento di conti". Così il sindaco di Napoli, Gaetano, in merito all'omicidio ...Il sindaco di Napoli Gaetano: 'La squadra e la città hanno vinto' Campane in trionfo Campane a festalo scudetto del Napoli. Rintocchi di gioia prolungati quelli che ha voluto nella ...Il sindaco di Napoli, Gaetano, a Radio Anch'io su Radiouno, spiega che l'omicidio del ... l'episodio del 26enne ucciso è 'assolutamente slegato, non connesso ai festeggiamenti'lo scudetto ...

Napoli campione d’Italia, il sindaco Gaetano Manfredi: «Saremo un esempio per i Sud del mondo» L'Espresso

3 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – Un tripudio di bandiere azzurre, una gioia impossibile da contenere e anche un caso di cronaca nera, la cui matrice è ancora tutta da decifrare, ma che ris ...E' andata avanti fino alle prime ore del mattino a Napoli la festa scudetto: il sindaco Manfredi ha firmato alle 4,15 l'ordinanza di cessata emergenza per ...