Manfredi | “Lo stadio Maradona ha bisogno di un intervento strutturale importante”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lohadi un. Dobbiamo fare un progetto per quantificare le risorse economiche e verificare la fattibilità per capire la strategia da seguire per dare a Napoli un grande”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, ai microfoni di Radio Crc all’indomani della conquista dello scudetto da parte degli azzurri. “Ho condiviso con il presidente De Laurentiis – ha aggiunto – la sfida di voler vincere la Champions. È anche un messaggio per dire che questo scudetto non è stato un caso, un episodio ma è una realtà e il prossimo anno si lotterà per lo scudetto e per la Champions, bisogna crederci”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.