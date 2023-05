Manfredi | “E’ stato un bellissimo risveglio Da Napoli messaggio di condivisione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“E’un, è stata una grande festa con una grandissima partecipazione popolare, con tantissime famiglie e tanti bambini. E’ un momento di grande gioia collettiva ama in tante città italiane e del mondo perché si è festeggiato a Roma, Milano, New York, Madrid, Londra. Sono arrivati messaggi e immagini da tutte le parti del mondo”. Così Gaetano, sindaco di, all’indomani della grande festa che ha invaso per tutta la notte la città peer la conquista dello scudetto deldopo 33 anni. Una festa a cui – come ha sottolineato il sindaco – “hanno partecipato anche i tanti turisti che si sono trovati qui perchéè città della, dell’unione, di ...