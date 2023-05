Mamma cerca amici per il figlio con sindrome di Down | “70 euro per stare due ore con lui”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una madre arriva a offrire soldi a chi voglia passare del tempo con suo, triste perché non riesce ad avere degli. Per Christian, 24enne nato con ladi, le occasioni di socialità si sono notevolmente ridotte. Così sua madre, Donna Herter, ha pubblicato un post su Facebook con il quale proponeva un compenso a chi si dicesse disponibile a trascorrere un paio d’ore con il ragazzo. La storia arriva dal Minnesota. L’isolamento di Christian è iniziato dopo il diploma. Finché ha frequentato la scuola il problema non si è mai posto, ma in seguito si è trovato da solo. La donna, che è un’infermiera, ha spiegato ai media americani: “Mi chiede costantemente perché nessuno vuole venire a passare un po’ di tempo con lui. Quando andiamo al supermercato o entriamo in un negozio lui invita tutti a venire a ...

Leggi Ancheamici al figlio con sindrome di Down: "70 euro a chi passa due ore con lui". La risposta all'appello social è spiazzante "Giuseppe Pompa è morto perché si è dedotto che si ...Martinla brutalità, il sangue, la violenza. Vuole far percepire al pubblico ogni singolo ... De Niro al posto della parola "moglie" usa la parola "" per ottenere una autentica reazione di ...A quanto pare ladella moglie da ragazzina le ha fatto venire dei complessi poiché ... 'Tua moglie è in piena crisi post partum,di confortarla e chiedile che, se pensa sia la cosa migliore,...

Mamma cerca amici al figlio con sindrome di Down: “70 euro a chi passa due ore con lui” Il Fatto Quotidiano

La Festa della Mamma ha origini e storie diverse a seconda dei paesi, ma in Italia nasce nel 1933 come «La Giornata della madre e del ...La scrittrice è intervenuta sulla cura di se stessi: «Bisogna riempire di senso ogni attimo dela nostra vita. Ogni sofferenza può trasformarsi in occasione» ...