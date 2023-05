Mamma cerca amici al figlio con sindrome di Down | “70 euro a chi passa due ore con lui” La risposta all’appello social è spiazzante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Aristotele sosteneva che l’uomo fosse un animalee. Questo vuol dire che ha bisogno di stare con i suoi simili per ragioni emotive, certo, ma anche per motivi di sopravvivenza. E che cosa succede quando unavede il propriotriste perché non riesce ad avere una cerchia di persone con cui confrontarsi, divertirsi ere il tempo? Che arriva a offrire dei soldi a chiunque accetti di trascorrere qualche ora con lui. È la storia di Donna Herter,di Christian Bowers, un 24enne con ladiche vive vicino a Rochester, nel Minnesota. L’isolamento di Christian è iniziato dopo il diploma. Finché ha frequentato la scuola il problema non si è mai posto, ma in seguito si è trovato da solo: “Chiedeva costantemente dove fossero i suoi ...