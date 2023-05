Malore improvviso | poi l' annegamento | così Samanta è morta nella vasca da bagno L' esito dell' autopsia

Poi il tragico: non era la prima volta che le capitava, periodicamente aveva svenimenti. Stavolta però è andata diversamente: la 24enne si sarebbe seduta in vasca sperando di riprendersi dalla ...Lutto a Gragnano per la prematura e improvvisa scomparsa di Giuseppe Saporito. Il giovane papà è stato ucciso da unche non gli ha lasciato scampo. L'intera cittadinanza, in queste ore, si stringe alla famiglia del 35enne. Il sindaco Nello D'Auria, in segno di rispetto, ha annullato i ...A causa di unè morto il giovane Giuseppe Saporito , molto conosciuto in città e fratello del tenente della polizia municipale di Gragnano, Angela Saporito .

Si accascia a terra per un malore improvviso: muore in cantiere operaio di 55 anni ilgazzettino.it

Come è morta davvero Samanta Marchegiano, la ragazza di 24 anni trovata senza vita nella vasca da bagno a Macerata martedì scorso Ieri si è svolta l'autopsia sul ...Un altro lutto ha colpito la comunità di Castelfiorentino. Un’altra morte prematura, dopo quella del 39enne maestro di tennis Vieri Angelucci e del 52enne Marco Locci, ex calciatore, in seguito allena ...