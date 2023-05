Malore improvviso | Enrico si accascia e muore a 21 anni Aperta un' inchiesta | ' Forse si poteva salvare'

Maria Antonietta morta a 16 anni, l'autopsia svela la vera causa del decesso: 'Non è stato un, poi l'annegamento: così Samanta è morta nella vasca da bagno. L'esito dell'...Undopo la conquista dello scudetto della squadra del cuore, il Napoli , e il tifoso azzurro è moerto nella stazione di Udine davanti ai passeggeri: 'Stava tornando a casa'. Il tifoso ...È stato unad aver stroncato la giovane vita di Samanta Marchegiano : la studentessa abruzzese di San Vito Chietino che martedì 2 maggio è stata ritrovata morta. A lanciare l'allarme sono state ...

Malore improvviso, Thomas muore a 31 anni. Comunità in lutto LA NAZIONE

Ombre sulla morte improvvisa di Enrico Paduano, scomparso a soli 21 anni dopo un malore fatale. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, per individuare un'event ...Stampa Ha avvertito un improvviso malore mentre passeggiava, questa mattina, in piazza della Libertà. Momenti di apprensione per uomo sulla sessantina, che è stato soccorso – come riporta il sito web ...