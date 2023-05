Mahmood canterà Imagine di John Lenon all’Eurovision Song Contest

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 5 maggio 2023)(da Instagram) Si scaldano i motori dell’Eurovision2023. Tra gli ospiti della finale, in programma sabato 13 maggio 2023, ci sarà anche, che andrà a cimentarsi con un classico internazionale della canzone:di. Come riportato in conferenza stampa da Claudio Fasulo, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time, l’artista milanese sarà parte integrante di un medley con altri cinque protagonisti delle edizioni passate dell’Eurovision, tra cui Duncan Laurence, vincitore della kermesse canora per i Paesi Bassi nel 2019, anno in cuisi è classificato al secondo posto con Soldi. “Sarà un medley di brani che riguardano la vita di Liverpool: lui dovrebbe interpretare“ ha asserito ...