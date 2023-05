Madonna di Trevignano | la rabbia dell’uomo che donò 123 mila euro a Gisella Cardia | “Voglio giustizia | ho il dubbio che i soldi siano stati spesi per pagare gli avvocati”

(Di venerdì 5 maggio 2023) “sia fatta”. Con queste parole, Luigi Avella, l’uomo che123alla presunta veggente diRomano, ha parlato davanti alle telecamere di Mattino Cinque News. “Dopo l’intervista a Le Iene dove mi ha definito come ex devoto dellae quindi reprobo, non ho più nulla da perdere.togliermi questa soddisfazione e se lami darà ragione vedròe suo marito in manette”, torna a parlare l’uomo ai microfoni del programma mattutino di Canale 5 dichiarando anche di voler querelare per truffa l’ex imprenditrice, oggi presunta veggente. “Il marito Gianni– continua Luigi Avella – ha detto che ...

Arriva una smentita per la veggente di, che asserisce di parlare con la. Una smentita divina, direttamente dalla Vergine, per tramite di una seconda veggente . Le polemiche, è il caso di dirlo, sulla presunta ...commenta Torna a parlare della vicenda delladil'ex fedele Luigi Avella , che ai microfoni di 'Mattino Cinque News' ha dichiarato di voler querelare la presunta veggente Gisella Cardia per truffa. 'Dopo l'intervista a 'Le ...CIVITA CASTELLANA - Il vescovo Marco Salvi, non può rilasciare anticipazioni o giudizi in merito al lavoro dei 4 esperti della Commissione incaricata per far luce sui noti fatti di. Resta in attesa dei risultati che emergeranno dalla Commissione, che sta lavorando alacremente e sta battendo tutte le strade e molteplici percorsi possibili per arrivare a dare una ...

Trevignano, la "veggente" legge il messaggio della Madonna: «L'umanità sta andando verso l'autodistruzione» Open

Arriva una smentita per la veggente di Trevignano, che asserisce di parlare con la Madonna. Una smentita divina, direttamente dalla Vergine, per tramite di una seconda veggente. Le polemiche, è il cas ...Torna a parlare della vicenda della Madonna di Trevignano l'ex fedele Luigi Avella, che ai microfoni di "Mattino Cinque News" ha dichiarato di voler querelare la presunta veggente Gisella Cardia per ...