“Made in Italy | nuovi Scenari per le Imprese” | al via il progetto di TeamSystem e Giovani Imprenditori Confindustria

(Di venerdì 5 maggio 2023) Milano, 27/28 aprile –– tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business die professionisti – e idipresentano “inper le”, l’evento dedicato alla scoperta delle tendenze e delle sfide in atto nel mondo del lavoro e i loro impatti concreti sulle. Una mattinata di incontro e spunti di riflessione che si terrà l’11 maggio sia in modalità digitale (link al form: https://aziende..com/o--2023) che in presenza a Milano, presso l’Auditorium G. Squinzi di Assolombarda. In questa occasione verrà ...

Credo che questo sia saggio', aveva detto in mattinata il ministro delle Imprese e delin, Adolfo Urso, all'evento Annual Meeting Advisory Board Investitori Esteri, a Roma, rispondendo ...Simbolo delin, la Nuova Abarth 500e è scattante ed emozionante in città e nel misto extraurbano. Grazie all'architettura elettrica, la coppia immediatamente disponibile, la distribuzione ...Noi gioiellieri siamo in prima linea in questa attesa, perché, come ci confermano i trend economici, la forza delinsi misura a cominciare dall'Italia . In tutte le città d'arte, nei ...

Falso made in Italy: i prodotti autocontraffatti - Gambero Rosso Gambero Rosso

1 minuto per la lettura TORINO (ITALPRESS) – Abarth parteciperà, in qualità di Main Partner, all’emozionante Radio Italia Live – Il Concerto il più grande evento gratuito di musica live in Italia in p ...The Royal Harpist, Alis Huws, will be performing an arrangement of a work the King commissioned more than 20 years ago as Prince of Wales at the Coronation today, marking a historic first.