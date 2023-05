All'ultimo respiro. Il Brighton stende il Manchester United 1 - 0 con un rigore di Alexisal 99' e sale al 6° posto, con un punto in più di Tottenham e Aston Villa che però hanno giocato due partite in più. Da lì, De Zerbi vede l'Europa ancora più vicina: sarebbe una prima ...Commenta per primo Brighton (4 - 2 - 3 - 1): Steele; Caicedo, Webster, Dunk, Estupinan; Gilmour,; Enciso, Buonanotte, Mitoma; Welbeck. Manchester United (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.L'Europa, a dispetto di quello che racconta l'attuale classifica, è ancora alla portata:e compagni devono recuperare tre partite rispetto al Tottenham sesto, che di punti ne ha ...

Mac Allister 'mata' il Manchester United e si avvicina al Liverpool: niente da fare per Juve e Inter ...Le aperture inglesi di oggi, venerdì 5 maggio 2023. The Times "Il Liverpool mette nel mirino Mac Allister" I Reds sono già al.