Mac Allister inchioda il finale hollywoodiano per mandare il Brighton sempre più vicino a un tour europeo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Breaking: Dovresti dire che è una tariffa piuttosto pigra da parte degli sceneggiatori della Premier League consegnare alun rigore per i minuti di recupero per battere il Manchester United 11 giorni dopo il crepacuore della sconfitta ai rigori della semidi FA Cup contro gli stessi avversari. Ma almeno la conclusione più complicata di tutte – Solly March che prende e segna – è stata evitata e a volte non c’è niente di sbagliato in un piacevole. Inoltre, è difficile sostenere che ilnon se lo meritasse nel bilancio del gioco in 90 (beh, 99) minuti avvincenti che sono praticamente seguiti da dove si era interrotta l’altrettanto eccellente semidi FA Cup. Due buone squadre che giocano un buon calcio l’una contro l’altra sono buone. ...

All'ultimo respiro. Il Brighton stende il Manchester United 1 - 0 con un rigore di Alexisal 99' e sale al 6° posto, con un punto in più di Tottenham e Aston Villa che però hanno giocato due partite in più. Da lì, De Zerbi vede l'Europa ancora più vicina: sarebbe una prima ...(Portiere), Caicedo M., Webster A., Dunk L., Estupinan P., Gilmour B.,A., Enciso J., Buonanotte F., Mitoma K., Welbeck D.. A disposizione: Ayari Y., Colwill L., March S., Moran A., ...Commenta per primo Brighton (4 - 2 - 3 - 1): Steele; Caicedo, Webster, Dunk, Estupinan; Gilmour,; Enciso, Buonanotte, Mitoma; Welbeck. Manchester United (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Il Manchester United ha perso punti giovedì nella battaglia per un biglietto per la Champions League. La squadra di Coach Erik ten Hag è crollata nei ...Un rigore del campione del mondo nel recupero regala la vittoria al Brighton: i gabbiani salgono in sesta posizione e adesso sognano ...