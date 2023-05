(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Sono vicina a Giuseppee a lui esprimo lamia e di tutta la comunità del Partito Democratico per l'aggressione subita oggi in Toscana. Usando la violenza non si affermano le proprie ragioni ma solo la propria vigliaccheria". Così la segretaria del Pd, Elly

'Oggi ho ricordato alla, le ho mandato un messaggio, che noi siamo a disposizione per parlare ma bisogna presentare ... 'Penso che l'unica cosa che fa questa sinistra - e ci metto anche il- ...Abbonati per leggere anche Leggi ancheconvoca gli europarlamentari Pd: no al cambio del ... Le piazze dei sindacati uniscono Pd,e Sinistra ...Sarà l'occasione per il primo faccia a faccia con la segretaria del Pd Ellye con gli altri ... Il tavolo si concluderà cone, infine, il Pd. Parteciperanno i vicepremier Salvini e Tajani, ...

**M5S: Schlein, ‘vicinanza e solidarietà a Conte’** La Sicilia

La premier vedrà tutti i leader martedì per tentare di far partire una Bicamerale su presidenzialismo e autonomia. Conte, Calenda e Schlein hanno tre approcci ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...