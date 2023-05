...da dire che in casa dem a trattare (e a comandare) "è sempre la filiera Franceschini -. ... L'obiettivo principale delsarebbe sempre quello di ricollocare Giuseppe Carboni , ex direttore ...... agganciare il, e poi però cercare di recuperare al centro.... Sul Pnrr la proposta giusta è ...: la Ue lavorerà con il governo lLa premier: l'ipotesi di rinunciare a una parte dei fondi ...Così il presidente di, Giuseppe Conte, a Ivrea a sostegno del candidato sindaco Matteo ... 2023 - 04 - 28 10:57:05: "Confido nella giornata di oggi" 'Confido nella giornata di oggi'. Così ...

**M5S: Gentiloni, 'vergognosa aggressione a Conte, solidarietà'** Il Tirreno

L’Ue apre al Pnrr per la produzione di munizioni. Contrarietà di M5S e AVS Dirottare fondi del Pnrr per aumentare gli investimenti nella difesa e nello specifico per la produzione di quel milione di m ...Roma, 27 apr. (askanews) – Attraverso il disegno di legge di Roberto Calderoli sull’autonomia regionale differenziata “si determinerebbe un divario ancora maggiore fra le regioni del Sud e quelle del ...