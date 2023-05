M5s | Conte aggredito in Toscana | schiaffeggiato dal no vax Giulio Milani – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 maggio 2023) Evento elettorale del Movimento 5 stelle a Massa, in: i prossimi 14 e 15 maggio, alle elezioni comunali, corre per la carica di sindaco la grillina Daniela Bennati. Giuseppescende dall’auto. Sono le 16.10 circa di venerdì 5 maggio. Inizia a salutare i sostenitori: c’è chi prova a scattarsi un selfie, chi a dare una pacca al presidente grillino. Si avvicina una persona fingendo di voler stringere la mano a. All’improvviso, gli tira uno schiaffo sul volto, inveendo contro le misure anti Covid che sono state introdotte durante il governo gialloverde. Fermato dalle forze dell’ordine, viene portato in questura. Si tratta di, nome noto nella galassia no vax. È il presidente dell’associazione Rivoluzione allegra, movimento antivaccinista, che si è ...