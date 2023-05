(Di venerdì 5 maggio 2023) Il presidente brasiliano, Luiz Inacioda Silva, ha deciso dial G7 in programma a Hiroshima, in, tra il 19 e il 21 maggio: lo rende noto il portale di notizie Uol.era ...

Il presidente brasiliano, Luiz Inacioda Silva, ha deciso di partecipare al G7 in programma a Hiroshima, in Giappone, tra il 19 e il 21 maggio: lo rende noto il portale di notizie Uol.era stato invitato dal premier giapponese Fumio Kishida, ma non aveva ancora confermato la sua partecipazione al vertice. All'inizio della settimana si era mostrato incerto, ma ha finito per ...Al sessantesimo Spallettidi fare due cambi: Zielinski esce sostituito da Raspadori e Lozano ... L'Inter si affida allaper ribaltare tutto. Lukaku trova l'imbucata giusta per Lautaro, che ...Laè tornata! Alla Dacia Arena il match tra Udinese e Cremonese non ha storia e finisce 3 - 0 ...per un fallo di Baschirotto sul francese ma alla review il direttore di gara rivede tutto e...

Lula decide di partecipare al G7 in Giappone La Sicilia

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha deciso di partecipare al G7 in programma a Hiroshima, in Giappone, tra il 19 e il 21 maggio: lo rende noto il portale di notizie Uol. (ANSA) ...2023-05-05T07:00:00.0000000Z 2023-05-05T07:00:00.0000000Z O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assumir as rédeas da coordenação política do governo após sofrer derrotas importantes na Câmara. A ...