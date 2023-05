Se Dzeko ribatte, atocca il rilancio. Il tutto, davanti a un Simone Inzaghi felice di poter avere l'imbarazzo della scelta proprio nel momento cruciale della stagione. In un attacco che ruota attorno a Lautaro, ...Ma Marotta Non è che l'Inter abbia brillato in maniera particolare: può chiudere con Dybala e prende, che finora è stato un flop;prendere Bremer ma perde Skriniar; rinnova Inzaghi pur ...... sembra questione di giorni prima che venga annunciata e l'allenatore argentino ha chiarito in più occasioni alla dirigenza dei blues cheavere Romelunuovamente a Stamford Bridge. L'...

Lukaku vuole... il Milan. Gol, assist e leadership per l'Euroderby (e per il futuro) La Gazzetta dello Sport

Ancora rotazioni per Simone Inzaghi nell'attacco della sua Inter: i piani dell'allenatore tra Roma ed euro-derby di mercoledì ...Pochettino punta ad avere Lukaku al Chelsea nella prossima sessione di mercato, con il belga che potrebbe quindi lasciare l'Inter ...