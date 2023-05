Luciano Spalletti | la rivincita | quello che non gli avevano mai riconosciuto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Prima di oggi,aveva dato al calcio più di quanto non avesse ricevuto in cambio. Il suo contributo al gioco è sempre stato sottovalutato, forse perché siamo italiani e diamo più peso all'apparenza che alla sostanza, e nei modi il mister è stato troppo genuino per un mondo così furbo. La verità è cheè sempre stato incompreso in quanto incomprensibile. Perché è sempre stato un passo avanti. Fin dagli inizi della sua carriera da allenatore ha proposto qualcosa di diverso, qualcosa di più. Un po' per una passione smisurata e quasi morbosa alla materia, cosa che lo accomuna a Pep Guardiola, un po' per indole personale., per dirla alla Sabatini, è «un dirimpettaio della follia».ha iniziato ad allenare alla fine degli anni '90, quando il calcio italiano era al ...

Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia e l'ha fatto con cinque giornate d'anticipo al termine di una lunga ed entusiasmante cavalcata. Gli uomini dihanno dominiato in lungo e in largo e i numeri di questo campionato parlano molto chiaro visto che per continuità, qualità e proposta di gioco, il suo Napoli è stato superiore a ...quest'anno l'ha promosso a titolare e l'ex Udinese ha risposto presente con prestazioni di altissimo livello e se gli azzurri hanno vinto il titolo ed hanno la miglior difesa del ...CERTALDO - C'è anche Certaldo, in provincia di Firenze, paese natale di, che festeggia e si congratula con il tecnico per lo scudetto vinto dal Napoli. "Siamo davvero felici per questo risultato e non vediamo l'ora di poterlo festeggiare di persona con ...

Luciano Spalletti privato: la compagna Tamara Angeli, la gestione della tenuta nel Chianti e i tre figli Virgilio Sport

Gran colpo in vista per Luciano Spalletti : il big sarà rimpiazzato dall'arrivo dell'Azzurro, i odore di top club da anni ...CERTALDO - C'è anche Certaldo, in provincia di Firenze, paese natale di Luciano Spalletti, che festeggia e si congratula con il tecnico per lo scudetto vinto dal Napoli. "Siamo davvero felici per ques ...