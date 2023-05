Luciano Spalletti | gioie e bordate | “Resto? Il presidente lo dica a me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) La vittoria dello scudetto è finalmente arrivata: il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Il pareggio ottenuto sul campo dell’Udinese ha consegnato il tricolore, atteso da ben trentatré anni, da tutta la città partenopea. Dopo la grande vittoria,ha rilasciato la prima intervista da tecnico vincitore della Serie A: tra le meravigliosedescritte dal tecnico toscano è arrivata anche qualche potente bordata. Le dichiarazioni di: “Questo è per Napoli” (Credit foto – calciomercato.com)“Quelli come me che sono abituati a lavorare duramente sempre, non riescono a gioire. La felicità è una cosa fugace. Ora devo rilavorare, ripartire. Bisognerebbe riuscire a fermarsi ma è un’impostazione di vita. Vedere i partenopei felici, sorridere, è ...