Lorella Cuccarini rompe il silenzio Le sue parole sul coming out della figlia Chiara

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Non mi piacciono le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“. Queste erano state lein alcune Instagram Stories pronunciate daCapitta, una delle figlie di, che aveva deciso di parlare a cuore aperto ai suoi follower, come ha fatto spesso anche in passato. Interpellata sulla questione, la showgirl non si è tirata indietro, pur sottolineando di essere rimasta stupita da quanto leabbiano fatto rumore: “Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue. È grande, è libera di esprimere ciò che sente – ha detto l’insegnante di canto di Amici in un’intervista al settimanale Gente – Rispetto le idee ...

