Loredana Bertè operata d’urgenza | parla la sorella Leda

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Qualche settimana fa con un post sui socialaveva annunciato la sospensione delle date del suo tour per i prossimi mesi perché si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Dallo staff della cantante non era stato reso noto il motivo dell’operazione, definita urgente. Così molti fan si sono preoccupati per le condizioni di salute dell’artista. A fare chiarezza ci pensa però oggi la: “Mi sono preoccupata quando ho saputo che mianon era stata bene all’improvviso e che ha rischiato”, ha raccontato a DiPiù. L’intervento sarebbe andato bene ein questo momento si starebbe rimettendo in sesto: l’artista non è mai stata in pericolo di vita. Insomma, il peggio sembra essere alle spalle., i cui rapporto con la ...