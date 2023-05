Loredana Bertè è stata operata | la sorella svela come sta | ecco le sue condizioni

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un po’ di tempo fa, sul profilo Instagram di, era apparso un post davvero preoccupante in quanto la donna dichiarò che si sarebbeurgentemente. La cantante è sempremolto vaga in merito ai suoi problemi di salute, tuttavia, ci tenne a precisare che, per fortuna, non si trattasse di nulla di L'articolo proviene da KontroKultura.

Come stadopo l'operazione d'urgenza Ancora non è dato saperlo ma in queste ore ha parlato sua sorella Leda. Solamente alcune settimane fa c'era stata grande apprensione per le condizioni di ..., come aveva annunciato il suo staff il 18 aprile, è stata operata d'urgenza e sono state annullate tutte le date del tour. Da allora non si è più saputo nulla della salute della ...Nelle scorse settimana la cantante ha interrotto i concerti a causa di problemi di ...