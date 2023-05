Lontano da Orbán | verso Meloni Parla Gyöngyösi | leader di Jobbik

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’eurodeputato ungherese Mártondi, sta cercando una famiglia europea per sé e il suo partito. La sua ricerca ha fatto tappa a Roma in questi giorni. “Un’ispirazione” è per lui il percorso intrapreso da Fratelli d’Italia con Giorgia, che oggi è presidente del Consiglio e anche alla guida del Partito dei conservatori e dei riformisti europei. “Ho molto rispettochi sa riconoscere gli errori e riconoscere le proprie posizioni e di conseguenze si impegna per cambiare e trasformare la comunità per il meglio”, dice a Formiche.net in perfetto inglese (merito degli studi al Trinity College di Dublino consolidato dal lavoro in alcune grandi società di consulenza internazionale). Come lui stesso evidenzia, Italia e Ungheria hanno due sistemi politici molto diversi e ...