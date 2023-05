Lonely Planet compie 50 anni e lancia un concorso per i fan viaggiatori

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nel 1973 Tony e Maureen, al termine del viaggio che da Londra li aveva portati in Australia lungo il mitico Hippie Trail, decisero di scrivere una piccola guida ad uso degli amici. Da quella scelta di condivisione nacque Across Asia on the cheap, la primadella storia Nel 202350e per fare festa invita i fan a partecipare a unche mette in gioco la loro passione die in palio splendidi premi. Se si parla die di unversario così importante vengono in mente due temi fondamentali: la passione per il viaggio e il bagaglio personale di storie di chi ama viaggiare in compagnia delle mitiche guide, spesso mettendo le altre ...