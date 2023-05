Londra | Carlo in metro | ' Please mind the gap' - AUDIO

(Di venerdì 5 maggio 2023) "And remember,the gap!". Parole conosciutissime che invitano alla prudenza davanti ai vagoni delladi, ma da oggi con due voci nuove, quella con note baritonali del futuro Re ...

Parole conosciutissime che invitano alla prudenza davanti ai vagoni della metro di, ma da oggi con due voci nuove, quella con note baritonali del futuro ReIII e di sua moglie, la regina ...Tazze, portachiavi, grembiuli: aè gadget mania per l'incoronazione di ReX Leggi il libro di iO Donna, Principesse si diventa! Da Kate Middleton a Meghan Markle Compralo on line su ...Parole che invitano alla prudenza davanti ai vagoni della metro, conosciutissime per gli abitanti di, ma da oggi con due voci nuove, quella con note baritonali di ReIII e di sua moglie ...

Re Carlo incoronazione, a Londra corteo blindato: 11 mila agenti, cecchini e riconoscimento facciale ilmessaggero.it

Tutto è pronto per l'incoronazione di Re Carlo III. Domani - sabato 6 maggio - al castello di Windsor, il figlio della Regina Elisabetta diventerà ufficialmente re, ma le ...Le foto, il programma e le altre cose da sapere sulla cerimonia di sabato, a cui parteciperanno anche Mattarella, von der Leyen, Harry ma non Meghan Markle ...