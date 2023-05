Parole conosciutissime che invitano alla prudenza davanti ai vagoni della metro di, ma da oggi con due voci nuove, quella con note baritonali del futuro ReIII e di sua moglie, la regina ...Alla National Gallery disi apre 'Saint Francis of Assisi', la prima grande mostra d'arte su San Francesco che in Gran ... quello dell'incoronazione di reIII in programma domani all'...La grande pala riporta sul retro firma e dedica a re. Prima dell'imballaggio e dell'invio con un volo per, tutti i collaboratori della Bottega Tifernate hanno voluto rendere omaggio al ...

Londra, Carlo in metro: 'Please mind the gap' - AUDIO TGLA7

Operazione simpatia a sorpresa dei reali, stamattina nelle stazioni della tentacolare ed affollata metropolitana di Londra, la popolare 'tube': dove frotte di viaggiatori hanno potuto ascoltare un mes ...Il filosofo del cashmere è stato il padrone di casa dell’inaugurazione della mostra dedicata al Santo alla National Gallery di Londra. Fervono i preparativi per l’incoronazione di Carlo III dove ci sa ...