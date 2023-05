L’Oms se n’è accorta | la pandemia Covid è finita

(Di venerdì 5 maggio 2023) – Il Comitato emergenza ha raccomandato di dichiararlo e Ghebreyesus ha accettato il “consiglio” – Dopo oltre tre anni lada-19 è arrivata alla fine. A dichiararlo è l’Organizzazione mondiale della sanità che su twitter ha pubblicato un’ultima ora in cui annuncia: “L’emergenza sanitaria globale è”. “Ieri il Comitato di emergenza si è riunito per la 15esima volta e mi ha raccomandato di dichiarare la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Ho accettato il consiglio”, scrive nel post il direttore generale delTedros Adhanom Ghebreyesus (nella foto). (Mab / Dire)

Anche perchè, afferma Mike Ryan del Programma per le emergenze sanitarie dell', ''emergenza può essere finita ma la minaccia resta. Nella maggioranza dei casi, le pandemie finiscono davvero solo ...Era nell'aria ma ancora non ufficiale. Dopo essersi fatto attendere abbastanzaoggi ha dichiarato che la pandemia è finita. Da ora quindi il virus Covid - 19 deve essere considerato e trattato come una patologia ordinaria, che rimarrà tra noi. Sarà endemica, per usare il ...VACCINI NEL MONDO secondoal 30 aprile 2023 sono state somministrate in totale 13.344.670.055 dosi di vaccino anti - Covid.