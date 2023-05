L’OMS dichiara la fine della pandemia da covid

Leggi su zon

(Di venerdì 5 maggio 2023)hato quest’oggi per mezzo delle parole del direttore generale Tedros Ghrebreyesus lageneratasi due anni fa a causadiffusione del coronavirus-19. La prima volta che l’emergenza sanitaria internazionale era statata era il 30 gennaio 2020. Secondo quantoto dal direttore generale del, il coronavirus non si qualifica più come un elemento di pericolo tale da scatenare un’emergenza sanitaria globale. Le parole di Ghrebreyesus rappresentano unasimbolica di uno degli eventi più sconcertanti che ha cambiato definitivamente le vite e le economie di tutto il mondo, generando numerose vittime e sconvolgendo le economie di tutto il ...