L’OMS dichiara conclusa l’emergenza sanitaria globale da Covid-19

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hato che la-19 non è più una “emergenza”.hato la-19 una pandemia nel marzo 2020. Il Direttore generale delTedros Adhanom Ghebreyesus ha aggiunto che questo significa che è tempo per i Paesi di passare dalla “modalità di emergenza” alla gestione della-19

30 gennaio 2020:'emergenza sanitaria internazionale per il Covid - 19 31 gennaio 2020: in Italia è dichiarato lo stato di emergenza e il ministro Speranza firma'ordinanza che ...Analisi dei dati, giusto abbassare livello allarme Da molti mesi il Comitato di emergenza eanalizzano attentamente i dati considerando che sarebbe stato il momento giusto per abbassare il ..."È con grande speranza che dichiaro chiusa'emergenza sanitaria globale del Covid 19" ma bisogna continuare a ...