Lombardia | Fontana | ' bene ' modello Salvini' per crisi idrica | azioni e interventi concreti'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Regioneplaude alindividuato da Matteoper affrontare una problematica particolarmente difficile.mirate esono la strada giusta per cercare di fronteggiare le criticità connesse al tema della siccità". Così il presidente della Regione, Attilio, commenta l'esito della cabina di regia sulladi oggi, presieduta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo. "Provvedimenti importanti per l'intero Paese -aggiunge Massimo Sertori, assessore regionale con delega all'Utilizzo risorsa- e che, guardando specificatamente alla, ...

... uno dei legali del vicesegretario generale di Regione, Pier Attilio Superti, uno dei cinque indagati, assieme al governatore Attilio, per il cosiddetto caso camici, tutti già ...... Luigi Scordamaglia " amministratore delegato di Filiera Italia, Vincenzo Gesmundo - segretario generale Coldiretti, Attilio- presidente Regione, Felice Adinolfi - professore Univ. ..., camici: la decisione in appello sutra due mesi Caso camici, si è tenuta oggi la prima udienza dopo il ricorso fatto dalla Procura di Milano contro il proscioglimento in udienza ...

Lombardia, camici: la decisione in appello su Fontana tra due mesi Affaritaliani.it

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – “Regione Lombardia plaude al modello individuato da Matteo Salvini per affrontare una problematica particolarmente difficile. Azioni mirate e interventi concreti sono la s ..." Regione Lombardia plaude al modello individuato da Matteo Salvini per affrontare una problematica particolarmente difficile. Azioni mirate e interventi concreti sono la strada giusta per cercare di ...