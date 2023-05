Lombardia | ass Beduschi | ' la ' nostra' Giulia libera senza danni | grazie a operatori'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Voglio personalmente ringraziare tutti quanti si sono adoperati per la 'per l'attenzione dimostrata e per le competenze messe in campo che hanno permesso che una disavventura che ha coinvolto quella che ormai è uno dei simboli dellasi risolvesse con un lieto fine". Così l'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione, Alessandro, dopo il salvataggio del falco pellegrino 'di casa' a Palazzo Pirelli, rimasto questa mattina intrappolato in una rete sulla cima della torre Galfa, a Milano. "Una disavventura a lieto fine, per quello che è ormai uno dei simboli di Regione-sottolineaall'intervento di un soccorritore dell'Enpa di Milano ...

"La- ha sottolineato il presidente Fontana - può contare su prodotti eccellenti, che fanno della qualità il loro comune denominatore. Salumi, formaggi e vini tra migliori e più 'attrattivi'...... fondata nel 1914 e che fu la secondaind delladopo Monza. Fu un lavoro enorme durato mesi e mesi e Dario era riuscito a coinvolgere le industrie per farsi fotografare e soprattutto ...L'enogastronomia - continua l'assessore - rientra tra i valori della, intesi come specialità che la caratterizzano a tavola e cercati in maniera crescente dai turisti'. Lo dimostrano anche ...

Lombardia: ass.Beduschi, 'insetto minaccia abete rosso, 230.000 ... Il Tirreno

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – “Voglio personalmente ringraziare tutti quanti si sono adoperati per la ‘nostra’ Giulia per l’attenzione dimostrata e per le competenze messe in campo che hanno permesso c ...Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Regione Lombardia finanzierà con 230.000 euro per integrare le attività di gestione dell’infestazione da bostrico, coleottero che sta causando pesanti danni al patrimonio ...