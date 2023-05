Logan Sargeant torna a casa | “Williams | è una gara speciale”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nessun punto per il pilota americano con lache ha racimolato una sola lunghezza nella classifica dedicata ai Costruttori (con Alexander Albon) in questo complicato avvio di Mondiale 2023 della Formula Uno. Il sogno diè semplice: conquistare i primi punti in questa categoria nella corsalinga. Il ventiduenne è nato, infatti, a Fort Lauderdale città che come Miami è ospitato dal territorio della Florida. Le dichiarazioni di, il corridore americano nato in Florida (Credit foto –F1)“. Eroto qui negli Usa già dopo Baku – ha detto in conferenza stampaHunter, pilota della ...

Tuttavia, mentre Tsunoda aveva raggiunto la top - 10 anche in Australia, il pilota olandese è l'unico di questo mondiale, insieme a, a non aver mai concluso una gara in zona punti . De ...al debutto nella sua Florida Resta il fatto che l'arrivo sul circuito situato nelle vicinanze dell'Hard Rock Stadium coinciderà con la prima gara in casa per, al suo debutto ......Bottas (Alfa Romeo) 4 Pierre Gasly (Alpine) 4 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2 Kevin Magnussen (Haas) 1 Alexander Albon (Williams) 1 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0(...

Sargeant e gli altri: trionfi, flop e liti, i piloti americani in Formula 1. FOTO Sky Sport

Dal 4 al 7 maggio il paddock si sposta in Florida per il quinto appuntamento del Mondiale. La gara è in programma domenica 7 maggio alle ore 21.30 in diretta su Sky ...Marco Colletta | Il circus della F1 ha riacceso i motori dopo una lunghissima pausa che ha condotto team e piloti dalle strade alberate dell'Albert Park a ...