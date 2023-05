Locri | corruzione nell’ospedale | così il medico gestiva falsi certificati per imputati e rimborsi assicurativi Le intercettazioni | “Sono Dio”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nellelo psichiatra Filippo Lascala si vantava di aver “pensionato pure le galline, ma con una disinvoltura che fa paura”. Ignaro di essere ascoltato dalla Guardia di finanza, inoltre, si definiva il “Dio dell’inganno”. All’ospedale di, il blitz dell’operazione “Sua sanità” è scattato venerdì mattina. E Lascala è finito in carcere: lo ha deciso il gip Federico Casciola su richiesta del procuratore Giuseppe Casciaro che ha scoperto un articolato sistema illecito finalizzato al rilascio diper giustificare la mancata partecipazione ad udienze da parte didi gravi reati e ad accedere a benefici assistenziali non dovuti o ad ottenerenon spettanti. Complessivamente91 gli indagati ...

Per tutti le accuse sono diper atto contrario ai doveri d'ufficio e falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici. I fatti sarebbero stati commessi ae in altri comuni ...I n corso numerose perquisizioni, anche presso lo stesso ospedale di. I reati contestati sono quelli diper atto contrario ai doveri d'ufficio e falsità ideologica del pubblico ...nella sanità a: 11 arresti Lo tsunami che ha travolto nelle scorse ore il nosocomio calabrese è emerso a partire da una vasta indagine portata a termine dai finanzieri del Gruppo ...

Corruzione all'ospedale di Locri, ecco i nomi degli indagati Corriere della Calabria

Nelle intercettazioni lo psichiatra Filippo Lascala si vantava di aver “pensionato pure le galline, ma con una disinvoltura che fa paura”. Ignaro di essere ascoltato dalla Guardia di finanza, inoltre, ...Gli 11 indagati dell’ospedale di Locri tra medici, dirigenti e un avvocato producevano certificati medici falsi.