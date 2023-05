Locri | 11 arresti in ospedale | certificati medici falsi per saltare udienze in tribunale

(Di venerdì 5 maggio 2023) La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito undici misure cautelari per casi di corruzione nella sanità, in particolare nell'di. L'indagine, coordinata dalla Procura di, ha portato all'esecuzione di misure come il carcere per un dirigente medico, i domiciliari per un primario, l'obbligo di firma per altri tre indagati, e l'interdizione dall'esercizio della professione per cinquee un avvocato per un anno. L'inchiesta ha portato alla luce un articolato sistema illecito volto al rilascio di, finalizzati a giustificare la mancata partecipazione adda parte di imputati di gravi reati, ad accedere a benefici assistenziali non dovuti o ad ottenere rimborsi assicurativi non spettanti, ...

