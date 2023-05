Lobotka | il' cinghialotto' che ha imparato a volare

(Di venerdì 5 maggio 2023) Chissà se lo farà con la medaglia al collo, alla faccia di chi gli dava del brocco… PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato ...

L'ha chiamato '', eppure se n'era innamorato già ai tempi dell'Inter. Davanti alle telecamere ne ha ... Per Luciano Spalletti, Stanislavè il brutto anatroccolo che diventa cigno, ...è un, e quando lo fermi. Anguissa è un bisonte felice in una prateria. Zielinski è un bellissimo pavone. Kvara è uno stambecco, salta e scalcia. Politano é un cavallo baio. Il ...L'ha chiamato '', eppure se n'era innamorato già ai tempi dell'Inter. Davanti alle telecamere ne ha ... Per Luciano Spalletti, Stanislavè il brutto anatroccolo che diventa cigno, ...