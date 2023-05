Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 188 punti

LoBtp e Bund apre in calo. Il differenziale scende in avvio a 188 punti dai 192 della chiusura. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,11%. . 5 maggio 2023...IL COMMENTO DI CESARANO SULLE MOSSE DELLA BCE La decisione di ieri rappresenta un compromesso... LE PREVISIONI Nel breve vi potrebbe essere un temporaneo allargamento delloin area 200/230 pb ...Lovecraft crea più di un parallelismol'epoca classica e l'attualità del Novecento. Gli ... Your laws and arts, by Roman prowessThro' grateful Europe, and to Britain led; By British pow'r ...

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 186 punti base Agenzia ANSA

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo. Il differenziale scende in avvio a 188 punti dai 192 della chiusura. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,11%. (ANSA). (ANSA) ...Il verdetto della Bce rispetta conferma le previsioni con un aumento dei tassi di interesse in area euro di 25 centesimi portando il tasso di riferimento al 3,75%. La presidente Christine Lagarde ...