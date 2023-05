Lo sfogo di Castori dopo il brutto ok del Perugia | ‘Sono qui per metterci la faccia’

Lo sfogo di Castori dopo il brutto ok del Perugia: 'Sono qui per ... Calciomercato.com

Fabrizio Castori non ha voluto sentire domande dopo la sconfitta casalinga del suo Perugia per 0-5 contro il Cagliari: “Abbiamo perso contro una squadra molto forte, ma sono qui per metterci la faccia ...Trentacinquesima giornata di B andata in archivio che consegna il primo verdetto stagionale. Complice il pari al San Nicola del Bari contro il coriaceo Cittadella, il Frosinone è la ...