LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | via alla FP2! Ferrari a caccia di conferme

(Di venerdì 5 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.32 Sul tracciato anche Perez e Verstappen. 23.31 In pista Bottas, Zhou, Stroll, Alonso, Magnussen, Sargeant, Norris, Sainz e Leclerc. 50°C sull’asfalto. 23.30 VIA!! 23.27 La pista, con le sue 19 curve lente e i tre rettilinei, è mediamente impegnativa per i pneumatici. La scelta di un tris di mescole centrali, invece che di set più morbidi, è dovuta principalmente alle alte temperature sull’asfalto che l’anno scorso hanno raggiunto 59 °C. 23.24 Gli organizzatori del Gran Premio hanno comunicato che i 5,41 km del tracciato sono stati riasfaltati. La superficie precedente, composta da roccia calcarea e granito, era stata trattata con dei potenti getti d’acqua. Ci sarà da temere per il degrado. 23.21 Per quanto visto nel corso della prima sessione di prove libere, in ...

01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, quinta tappa del Mondiale 2023 di F1. Nuovo cambio e nuova MGU - K per Leclerc La federazione internazionale ha ufficializzato la sostituzione del cambio sulla rossa #16 del monegasco , che si ......50 Novità Ferrari Dopo la Dopo le pole e i podi di Baku la Ferrari apporta modifiche alla SF - 23: nuovo fondo per la monoposto di Leclerc 19:40, che caldo! La Formula 1 è nella soleggiatissima ...Attendees can also participate in apolling activity about leading industry issues at the ...Coyle hcoyle@logility.com Articoli correlati Viamericas Establishes New Global Headquarters into ...

LIVE F1 GP Miami, prime libere Mercedes. Ora tutti in pista per le libere 2 La Gazzetta dello Sport

Notte italiana e pomeriggio in Florida, segui con noi il secondo turno di prove libere del GP di Miami con la classifica aggiornata dei tempi ...Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Miami, che inizierà alle 23:30. Nelle FP1, le Mercedes hanno concluso al comando ...