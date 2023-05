LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | Verstappen e Hamilton subito davanti | Ferrari si nasconde

Leggi su oasport

20.10 Va in testacoda Nyck De Vries che ha toccato troppo il cordolo. 20.09in pista con gomma dura così come le Red Bull, Mercedes con gomma media. 20.08 Perez si mette in terza posizione con un tempo in linea a quello di. 20.07 Maxsul traguardo anticipa propriodi oltre quattro decimi: 1:34.054. 20.06 Primo tempo cronometrato per: 1:34.527. 20.04un lungo per Maxnel giro di lancio. 20.03 L'unico rimasto ai box è Albon, per il resto sono tutti scesi in pista per far registrare i primi tempi cronometrati. 20.01in pista le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. 20.00 SEMAFORO VERDE! Inizia la ...