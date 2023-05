LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | la Ferrari in cerca di conferme | dalle 23 30 la FP2

Leggi su oasport

23.21 Per quanto visto nel corso della prima sessione di prove libere, in grande difficoltà Sergio Perez, che ha faticato a trovare il giusto feeling con la sua RB19, non riuscendo mai a realizzare un giro adeguato alle possibilità della sua monoposto e chiudendo solamente in undicesima posizione. 23.18 Vi proponiamo quanto dettofoto del collega spagnolo, Albert Fabrega:tiene nuevo suelo aquí. Cambios en curvatura lateral y cambios en difusor.has a new floor here. Changes on floor edge curvature and updated diffuser. #f1 #GP pic.twitter.com/Za2q1CdxK0 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 5,23.15 Infine, c'è un diffusore che è stato leggermente rivisto nella paratia laterale. 23.12 L'altra ...