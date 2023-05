LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | alle 20 00 le FP1 | Leclerc e Sainz in cerca di conferme dopo Baku

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29 Lo scorso anno si impose Max Verstappen davantidue Ferrari di Charlese Carlos, mentre la pole position andò al monegasco. 19.26 Seconda edizione del il GP in Florida che si svolge in un autodromo montato temporaneamente per la gara della F1. 19.23 Un altro gran premio cittadinoquello della scorsa settimana a: si corre nella zona dell’Hard Rock Stadium, lo stadio deiDolphins di football americano. 19.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella prima sessione di prove libere del GP didi Formula 1. Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP...