LIVE Atletica | Diamond League Doha 2023 in DIRETTA | subito 17 08 ventoso per Andy Diaz nel triplo!

17.49: Roberta Bruni supera 4.30 come Stefanidi e Williams al secondo tentativo 17.48: Nullo il primo salto di Ihemeje 17.45: Nel disco Stahl si porta al secondo posto con 67.14, terza piazza per l'australiano Denny con 64.42 17.44: Iniziata con un po' di ritardo la finale dell'asta. Primo errore a 4.30 per Roberta Bruni 17.43: Il qatariota Osman vince i 400 piani uomini, finale B con il tempo di 47?30 17.42: L'azzurrosi inserisce in seconda posizione con 17.08 17.41: E' il momento della finale B dei 400 maschili. Questi i protagonisti: SUD ARMADI Daoud Ismail Ibrahmin QAT MAIZEN Ali QAT ABDEL Youssouf QAT OSMAN Ashraf Hussen KAZ LITVIN Mikhail NGR MUSA Mubarak Abdulkarim QAT IBRAHIM ISSAKA Hussein QAT EBED Amar Ebed 17.38:un salto da 17.65 per Pichardo, secondo ...