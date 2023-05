L' Italcam di San Paolo organizza un road show per 13 aziende

La Camera di Commercio Italiana diPaolo () ha annunciato la prossima realizzazione del primo road show "Italia nell'Interno" (del Brasile). L'iniziativa, si legge in una nota, prenderà il via il prossimo 11 maggio presso la ...L'imprenditore Graziano Messana, di GM Venture, è stato rieletto all'unanimità alla presidenza della Camera di Commercio Italiana diPaolo () nel quadro della votazione per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio (2023 - 2026). Per quanto riguarda la composizione restante del CdA, alla ...La Camera di Commercio Italiana diPaolo () ha annunciato la prossima realizzazione del primo road show "Italia nell'Interno" (del Brasile). L'iniziativa, si legge in una nota, prenderà il via il prossimo 11 maggio presso la ...

La Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam) ha annunciato la prossima realizzazione del primo road show "Italia nell'Interno" (del Brasile). (ANSA) ...L'imprenditore Graziano Messana, di GM Venture, è stato rieletto all'unanimità alla presidenza della Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam) nel quadro della votazione per eleggere il nuov ...