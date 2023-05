Lisetta Carmi in mostra a Firenze Coppola | Donna straordinaria | ecco il suo messaggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dal 3 maggio all'8 ottobre 2023, nella splendida cornice di Villa Bardini a, è possibile visitare la. Suonare Forte”. 180 fotografie scattate in vent'anni di vita professionale tra gli anni Sessanta e Settanta, che propongono uno spaccato dei più importanti progetti fotografici di. Maestra della fotografia, sopravvissuta alle persecuzioni razziali, ha trasformato la macchina fotografica in uno strumento per capire il mondo e la condizione umana e allo stesso tempo per trovare risposte su sé stessa e lenire la sua angoscia esistenziale. “Le fotografie direndono ancora più importante queldi centralità intorno alla grande fotografia italiana e alla capacità di leggere ...