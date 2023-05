L’ira dei clan per l’obbligo del Pos Che il Governo voleva cancellare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’utilizzo del Pos rende più difficile la vita alle mafie. Chi lo dice? Le mafie. E chissà se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha ascoltato su questo punto gli esimi pareri di chi conosce bene l’evasione fiscale, ora si convincerà che le sue scelte (fortunatamente non tutte riuscite) siano un gran favore ala criminalità organizzata. La rivelazione nelle carte dell’inchiesta di Reggio Calabria. I boss intercettati si lamentano del tetto al contante Dalle carte dell’operazione antimafia di ieri, denominata “Eureka”, si racconta di Domenico Giorgi, il capo di un impero di soldi sporchi accumulato con il narcotraffico che venivano reinvestiti in società dedite alla ristorazione. Che la ‘Ndrangheta abbia messo le mani sui ristoranti come lavatrici dei soldi sporchi lo sappiamo da tempo. Giorgi con la società “Caffè In srl” controllava il ristorante “Antica Trattoria da ...